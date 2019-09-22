مصرف الإمارات المركزي توقع نمو الناتج الحقيقي 2.4 بالمئة في 2019

أعلن مصرف الإمارات المركزي في تقرير، "أنّه يتوقّع نمو النّاتج المحّلي الإجمالي الحقيقي 2.4 بالمئة في 2019، مدفوعًا بنمو أسرع في القطاع النفطي".
وتوقّع الصرف "نمو القطاع النفطي الإماراتي خمسة بالمئة في 2019 مقارنة مع 2.8 بالمئة في 2018، ونمو القطاع غير النفطي 1.4 بالمئة في 2019، أسرع قليلًا منه في 2018".
وكان قد نما الاقتصاد 1.7 بالمئة في 2018، بحسب بيانات أوليّة حكوميّة.
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