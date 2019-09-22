يازجي من زحلة: نرفع الصلوات إلى الرب أن يحفظ لبنان موطنا للعيش الواحد

أكّد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، "أنّنا نعي أنّ للإسنان المسيحي في صليب الرب قوّة، وسط من يحيط به من تجارب وشدائد".
ولفت في كلمة له خلال ترؤسه القداس الإلهي بمناسبة اليوبيل الستين لكهنوت المتروبوليت نيفن صيقلي، في كاتدرائية القديس نيقالاوس العجائبي في زحلة، إلى "أنّنا نذكر المطرانين المخطوفين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي، وكلّ مخطوف وكل مهجّر. ونذكر البلد الطيّب لبنان، ونرفع الصلوات إلى الرب أن يحفظه موطنًا للعيش الواحد واللقيّة بين كلّ الجهات".
ونوّه المطران يازجي إلى "أنّنا نذكر أيضًا هذا الشرق وكلّ أبناء أبرشية زحلة في الوطن وبلاد الانتشار"، مشيرًا إلى أنّ "هذا القداس الإلهي اليوم هو اعتلان لبهاء المسيحية والأرثوذكسية بشكل خاص في زحلة، بمناسبة تكريم المتروبوليت صيقلي".
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