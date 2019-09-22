ركّز رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، على أنّ "بعد دراسة الموازنة وبعد الإصلاح، يبقى أن نُخفّف من شهوة "مدام فساد" الّتي تريد زيادة السفن الكهربائية إلى أربعة، وتريد تركيب ثلاثة معامل تسييل غاز بدلًا من واحد وتتبضّع من خلال معابر الفرقة الرابعة الّتي أقفلت نظريًّا".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "قد يكون لها أيضًا حصّة في الاتصالات والنفايات. هذه بعض نشاطات "مدام فساد" والله أعلم".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لنخفف من شهوة "مدام فساد" التي تريد زيادة السفن الكهربائية إلى 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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