جنبلاط: لنخفف من شهوة "مدام فساد" التي تريد زيادة السفن الكهربائية إلى 4

ركّز رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، على أنّ "بعد دراسة ​الموازنة​ وبعد الإصلاح، يبقى أن نُخفّف من شهوة "مدام فساد" الّتي تريد زيادة ​السفن​ الكهربائية إلى أربعة، وتريد تركيب ثلاثة معامل تسييل غاز بدلًا من واحد وتتبضّع من خلال معابر الفرقة الرابعة الّتي أقفلت نظريًّا".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "قد يكون لها أيضًا حصّة في الاتصالات و​النفايات​. هذه بعض نشاطات "مدام فساد" والله أعلم".