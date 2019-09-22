خوري دعا لتشكيل حكومة فعالة: هذه الحكومة لم تنجح بأي ملف

رأى الوزير السابق ​رائد خوري​ أنه "هناك مكشلة بشخصيات الوزراء في هذه ​الحكومة​ فالبعض هم في المكان غير المناسب لخبرتهم"، معتبرا انه " هناك وزراء لا يستطيعون ان ينجزوا لأنهم موجودون في وزارات لا تناسبهم".

واعتبر ان "هذه الحكومة لم تنجح بأي ملف، لا ب​الكهرباء​ ولا ب​الموازنة​ ولا بالمواضيع الأخرى حتى مقاربة الموازنة السابقة تمت بشكل خاطئ"، لافتا إلى انه "لا يمكن مقاربة الموازنة بعقلية محاسبين بل يجب مقاربتها بعقلية ​الاقتصاد​يين". وقال:" الخطر الحالي الذي سيأتي على الاقتصاد هو ميزان المدفوعات و​الدولار​، فهذا الميزان أهم من تحسين العجز في الموازنة".

وأضاف "على الحكومة مجتمعة ان تتخذ القرار بالبدء بتطبيق القرارت التي وردت في الورقة المتفق عليها في ​قصر بعبدا​، وعلى هذه الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها فالشعب لن يسكت بعد اليوم والبديل تشكيل حكومة فعالة"، مشددا على ان "الفراغ الحكومي ممنوع، نحن لا نقول ننا نريد فرط الحكومة لكن نريد تأمين البديل".