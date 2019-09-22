رأى الوزير السابق رائد خوري أنه "هناك مكشلة بشخصيات الوزراء في هذه الحكومة فالبعض هم في المكان غير المناسب لخبرتهم"، معتبرا انه " هناك وزراء لا يستطيعون ان ينجزوا لأنهم موجودون في وزارات لا تناسبهم".
واعتبر ان "هذه الحكومة لم تنجح بأي ملف، لا بالكهرباء ولا بالموازنة ولا بالمواضيع الأخرى حتى مقاربة الموازنة السابقة تمت بشكل خاطئ"، لافتا إلى انه "لا يمكن مقاربة الموازنة بعقلية محاسبين بل يجب مقاربتها بعقلية الاقتصاديين". وقال:" الخطر الحالي الذي سيأتي على الاقتصاد هو ميزان المدفوعات والدولار، فهذا الميزان أهم من تحسين العجز في الموازنة".
وأضاف "على الحكومة مجتمعة ان تتخذ القرار بالبدء بتطبيق القرارت التي وردت في الورقة المتفق عليها في قصر بعبدا، وعلى هذه الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها فالشعب لن يسكت بعد اليوم والبديل تشكيل حكومة فعالة"، مشددا على ان "الفراغ الحكومي ممنوع، نحن لا نقول ننا نريد فرط الحكومة لكن نريد تأمين البديل".
كانت هذه تفاصيل خبر خوري دعا لتشكيل حكومة فعالة: هذه الحكومة لم تنجح بأي ملف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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