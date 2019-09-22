شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: استجابة الحكومة لمطالب بزيادة اعتمادات "المجلس القومى "انتصار لحقوق الانسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، الشكر والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى بصفة خاصة، للاستجابة لطلب أعضاء اللجنة لزيادة الميزانية الخاصة بإنشاء المقر الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان ليكون صرحاً شاهداً على تطور حقوق الإنسان الثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية وحرية الرأى والتعبير فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال "عابد" فى بيان له أصدره اليوم، إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كانت حريصة على أن يكون للمجلس القومى لحقوق الإنسان مقر يليق به وبدوره تجاه ملفات حقوق الإنسان فى مصر وخارجها، مؤكدا أن استجابة وزيرة التخطيط لمطالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يؤكد انتصار النظام المصرى والحكومة المصرية لأهداف ومبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وتوجه النائب علاء عابد بالتهنئة إلى الوزير محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدا فى رسالة بعثها له حرص لجنة حقوق الإنسان على تقديم الدعم الكامل والحقيقى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حتى يقوم بدوره على أكمل وجه فى متابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان.

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وكانت وزارة التخطيط قد بعثت برسالة إلى النائب علاء عابد أكدت فيها استجابت الحكومة لمطالب اللجنة بزيادة استثمارات مشروع إنشاء المقر الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان بمبالغ تعدت الـ 62 مليون جنيه ليتعدى إجمالى المبلغ أكثر من 77 مليون جنيه.