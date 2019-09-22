شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية البرلمان": الرئيس السيسى يعبر عن تحديات أفريقيا أمام الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، السادسة على التوالى، فى فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتى بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقى ويحمل تحديات القارة السمراء.

ولفت"رضوان"، أنه يثق فى قدرة الرئيس السيسى على التحدث باسم اهتمامات القارة الأفريقية وأولوياتها فى التنمية والحديث عن أجندة التنمية المستدامة التى تتبناها مصر بالتنسيق مع رؤساء الدول الأفريقية لبناء القارة، موضحا أن الرئيس يحرص على تحول القارة السمراء كشريك اقتصادى حيوى، موضحا أن الرئيس سيستعرض رؤية مصر بشأن التصحر والفقر المائى والتى تمثل أهم الأولويات بشأن تغير المناخ خاصة، وأنه تحدى كبير يداهم العالم أجمع ومدى تأثيره على الزراعة المستدامة والتكيف مع تأثيرات المناخ.

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وشدد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الرئيس وضع الاتحاد الأفريقى فى العمل على آليات تنفيذ الرؤى الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومد جسور الطرق البينية، مؤكدا أن الرئيس يضع على عاتقه مهام تحقيق برامج الأجندة الأفريقية "2063" وأجندة الأمم المتحدة "2030" للتنمية المستدامة.

يذكر أنه من المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة مصر فى الشق رفيع المستوى للجمعية العامة الثلاثاء المقبل، كما تعقد قمة العمل المناخى غدا الإثنين، وتأتى الأهمية اللافتة لمشاركة الرئيس السيسى هذه المرة كونه رئيس الاتحاد الأفريقى، وهو ما يضاعف من أهمية المشاركة هذه المرة، لأن الرئيس سيكون متحدثاً فى الاجتماعات باسم القارة السمراء، ومعبراً عن طموحات وآمال الأفارقة، خاصة فى القضايا المطروحة على الجمعية العامة، وتهم كل مواطن أفريقى، ومنها تحديداً قضية التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وإصلاح الدول والمجتمعات التى تعرضت للتدمير بعد النزاعات والصراعات التى تعرضت لها طيلة السنوات الماضية.