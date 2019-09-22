بينهم 8 نساء.. المغرب يعتقل 11 شخصا في قضية ابتزاز جنسي وتصوير مشاهد مخلة! -التفاصيل

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة فاس، زوال أمس السبت، من توقيف أحد عشر شخصا، من بينهم ثمانية سيدات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاحتجاز والابتزاز الجنسي والسرقة بالعنف.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ، اليوم الأحد، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم بكل من مدينة مكناس وفاس، كما أوضحت إجراءات التنقيط بقاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم أن من بين المشتبه فيهم من يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالنصب والاعتداءات الجسدية.

وأضاف البلاغ أنه يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة الإجرامية في استدراج الضحايا من طرف واحدة من المشتبه فيهن، بدعوى ممارسة الفساد، قبل أن تتم مداهمة الشقة من طرف باقي المشتبه فيهم واحتجاز الضحية وتصويره في وضعيات مخلة بالحياء وتعريضه للابتزاز في مبالغ مالية مهمة.

وتابع المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز أشرطة وتسجيلات توثق لعمليات إجرامية تم ارتكابها وفق نفس الأسلوب، والتي جرى تنفيذها بكل من مدن فاس ومكناس والدار البيضاء.

وقد تم ، حسب البلاغ، فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهم الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والكشف عن درجة تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

