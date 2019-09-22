دقائق قبل صلاة المغرب.. سائق يحاول اقتحام المسجد عمدا -التفاصيل

كادت مجزرة نيوزيلندا أن تتكرر في فرنسا، بعدما حاول سائق، أمس السبت، اقتحام المسجد الكبير في كولمار شرق البلاد عمدا بسيارته.

وأعلنت سلطات منطقة “الرين العليا”، في مقاطعة الألزاس، أن رجلا حاول بسيارته أن يقتحم “مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة 20,00″، دقائق قليلة قبل صلاة المغرب، موضحة أنه “لم يصب أحد” باستثناء السائق، معلنة أن “التحقيق جار”.

وصرحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار، لوكالة فرانس برس، أن الرجل جرح بسلاح أبيض كان يحمله، ونقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة.

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وتابعت “سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن”، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني “مشاكل نفسية”.

من جهتها، أوردت صحيفة “لالزاس” أن خبراء تفكيك متفجرات عاينوا السيارة “التي لم تحتو على متفجرات”.

وكانت نيوزيلندا، قد شهدت مارس الماضي، مجزرة حقيقية بعدما أقدم إرهابي على قتل أزيد من 50 مصليا باستخدام كلاشنيكوف، حيث وثق المجرم عملية القتل عبر بث مباشر على صفحته الفايسبوكية.

