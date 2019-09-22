قلنسوة: هدم منزل قيد الإنشاء لعائلة أبو عرار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدمت جرافات وآليات الهدم صباح اليوم، الأحد، على هدم منزل في طور البناء بمدينة قلنسوة، بحجة عدم توفر تراخيص بناء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحديث يدور عن هدم منزل قيد الإنشاء لعائلة أبو عرار الكائنة في منطقة السهل الغربي بقلنسوة.

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وقد اقتحمت آليات وجرافات الهدم المنطقة بحماية من الشرطة، التي قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى المنزل.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية سبق وأن هدمت منزلين لعائلة أبو عرار في نفس المنطقة قبل 4 أعوام.

هذا، وتشهد البلدات العربية تكثيف السلطات لجرائم هدم منازل بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل العربية للحصول على تراخيص البناء، إلى جانب أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها العرب في البلاد.