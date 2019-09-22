شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يؤكد على حتمية العلاقات السعودية الإماراتية لحماية أمن المنطقة والان مع التفاصيل

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حتمية العلاقات التي تربط السعودية والإمارات للوقوف في صف واحد لحماية أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في تغريدات له بمناسبة الذكرى 89 لليوم الوطني السعودي، حيث هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني الـ89.

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وقال: "يومكم هو يومنا.. وفرحكم فرحنا، وإنجازاتكم فخر لنا.. يجمعنا رباط وثيق لا تنفك عراه من الأخوة والمحبة والمصير المشترك.. حفظ الله المملكة وأدام عزها ومنعتها".

وأضاف: "علاقاتنا التاريخية متجذرة وشراكتنا الاستراتيجية عميقة ورؤيتنا موحدة حول التحديات الحالية والمستقبلية.. ننطلق من حتمية الوقوف معا في صف واحد لحماية أمن واستقرار المنطقة ومواجهة المخاطر والتهديدات التي تحيط بها.. عازمون على تعزيز تضامننا وتكاملنا لخير بلدينا والمنطقة".

وتحتفل السعودية في الـ23 من سبتمبر من كل عام بتأسيس المملكة، حيث يقام إحتفال هذا العام تحت شعار "همة حتى القمة" .