شكرا لقرائتكم خبر عن قبيلة بني مرة تعلن تأييدها للمحافظ البحسني والان مع التفاصيل

أعلنت قبيلة بني مرة تأييدها المطلق لمحافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء، فرج سالمين البحسني، ولقراره بإ]قاف تصدير نفط حضرموت . ووصفت قبيلة بني مرة هذا القرار بـ"الخطوة الشجاعة" .. مؤكدة على ضرورة إستمرارها حتى تلبي الدولة مستحقات وطلبات المحافظة التي عمت خيراتها اليمن باأكمله . وطالبت القبيلة بضرورة زيادة مستحقات حضرموت مما تنتجه من النفط وعلى ضرورة رفع حصتها إلى النصف بدلاً من 20 بالمائة . وجاء في البيان، "أن قبيلة بني مرة تؤيد المحافظ البحسني تأييداً مطلقاً وأنه لا عودة عن هذا التأييد" .. مؤكدة إلتزامها بهذا القرار وما سيتخذه من قرارات قادمة .

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