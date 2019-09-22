شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على المراكز التعليمية ومعاهد اللغات في حضرموت والان مع التفاصيل

تشهد المراكز التعليمية ومعاهد اللغات بمحافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد، إقبالا كبيرا من قبل طلاب المراحل الأساسية والثانوية، الأمر الذي جعلها تتنافس وتتزايد بسرعة ملحوظة لا سيما في مدينة المكلا عاصمة المحافظة.

ويقضي الطلاب - في المكلا - فترتهم المسائية بعد العودة من المدارس في تعلم اللغات والمهارات التي تفيدهم في حياتهم مستقبلا.

وأصبحت المراكز التعليمية ومعاهد اللغات في المكلا تتنافس فيما بينها لتواكب العصر، مستخدمة التقنيات الحديثة في تدريب الطلاب وفق الأسس الصحيحة الأكاديمية.

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وتميل بعض المراكز التعليمية ومعاهد اللغات في حضرموت إلى التعاقد مع مدربين أجانب لا سيما من دول القرن الأفريقي وفق الإمكانيات المتاحة، سعيا للتميز عن غيرها والإنفراد بمميزات قد لا تمتلكها الجهات الأخرى.

ويؤكد المدير التنفيذي لمعهد "أبكس" الدولي “أصيل سعيد بلحمر“ وكادره "لليمن العربي" ، أنهم يسعون جاهدين إلى تحسين وضع التعليم الأكاديمي في حضرموت، وذلك عبر تقديم تكنيكات جديدة ينفردون بها عن غيرهم.

ويشير بلحمر في سياق حديثه "لليمن العربي" إلى أن الوضع الآمن الذي تشهده حضرموت بفضل رجالها المخلضين وجهود محافظها المخلص اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، سبب كفيل بأن يجعل منها محافظة مميزة عن غيرها في كثير من الجوانب لا سيما قطاع التعليم.