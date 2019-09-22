شكرا لقرائتكم خبر عن “بازقامة” يدعو جماهير وادي حضرموت للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الكبرى بالمكلا والان مع التفاصيل

دعا نائب رئيس اللجنة العليا للمطالبة بحقوق حضرموت لشئون الوادي و الصحراء الأستاذ صالح يسلم بازقامة جماهير وادي حضرموت إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الكبرى بالمكلا التي ستقام يوم الأحد 22 سبتمبر 2019م .

وأوضح نائب الرئيس على أهمية إقامة هذا الوقفة وفي هذا الوقت، مبينا أنها تمثل عامل مهم وقوي في طريق انتزاع حقوق حضرموت والتأكيد على إصرار أبناء حضرموت لتلبية كل المطالب المشروعة والتي بينتها مصفوفة مخرجات اللقاء التشاوري لأبناء حضرموت .

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يأتي هذا تلبية لدعوة اللجنة العليا للإحتشاد في مدينتي المكلا للمطالبة بحقوق حضرموت المسلوبة وتمكين الشباب من حقوقهم في الشركات النفطية وتأيداً لقرارات محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني الأخيرة بعدم توريد الإيرادات مركزياً وتنفيذ المطالب المشروعة ضمن مخرجات اللقاء التشاوري لأبناء حضرموت .

وأهاب نائب الرئيس أبناء وادي حضرموت إلى المشاركة الفاعلة والمشرفة في الوقفة بعاصمة المحافظة المكلا عصر يوم الأحد القادم 22/ سبتمبر / 2019م والتي ستحتظنها ساحة النقابات (جوار مدرسة أروى) .

مشيرا إلى ان المواصلات والتغذية مجانا والانطلاق يوم الأحد الساعة 6 صباحا من جميع مديريان الوادي .