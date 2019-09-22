شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "فينا خير" بسيحوت تشكل فريقها التطوعي بالمهرة والان مع التفاصيل

عقدت مندوبة مؤسسة فينا خير بمديرية سيحوت ، إجتماع بفريق المتطوعين للمؤسسة - فرع مديرية سيحوت - السبت، الموافق 21 سبتمبر 2019م، لتشكيل هيئة إدارية للفريق التطوعي بالمديريةالبالغ عددهم 32متطوع.

وفي بداية الإجتماع، ألقت أوسان باعباد كلمة ترحيبية لجميع الحضور كلاً بأسمه وصفته على تلبيتهم للدعوة والحضور لهذا الإجتماع، كما اثنت على الجهود المبذولة من قبل المتطوعين والمشاركين السابقين .

وأوضحت الأستاذة أوسان باعباد للحاضرين آلية العمل للمؤسسة، والتركيز على الأسر المستحقة والمحتاجة بشكل كبير، حيث سيساعدهم في تحسين مستواهم المعيشي والاقتصادي .

وأقر الإجتماع بتشكيل الهيكل الإداري للفريق التطوعي للمؤسسة بالمديرية على النحو التالي :

1. عبدربه أحمد بن حيمد (رئيساً).

2. فاطمة عبيد ميطان (الأمين عام).

3. سعيدة سالم ميطان (سكرتيرة).

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4. أحمد ربيع خميس (المسؤول المالي).

5. علي دومان عبدالله (المسؤول الإعلامي).

6. نواف محمد بابطاط (مسؤول العلاقات).

7. رامي سالم بن معيلي (مسؤول المشاريع).

8. علي محمد الحامد (مسؤول البحوث الإجتماعية).

9. سلمى حسن باعباد (عضو).

حضر الإجتماع طاهر عبداللاه بن عويض رئيس لجنة التخطيط والتنمية، والأستاذة فاطمة عبيد ميطان مديرة مدرسة أروى للتعليم الثانوي والاساسي.