شكرا لقرائتكم خبر عن طراد الأسمر يكشف التضليل القطري التركي ومساهمة داعش حول مظاهرات مصر والان مع التفاصيل

كشف الإعلامي ومدير عام صحيفة أنحاء الإلكترونية طراد الأسمر حجم التضليل والكذب القطري التركي حول المظاهرات المناهضة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجمعة الماضية .

وقال الأسمر في سلسلة تغريدات له بتويتر، "لتعرف حجم الكذب والتضليل .. شاهد كيف أغرقت الحسابات الوهمية هاشتاق : ميدان التحرير الآلاف منها أنشئت في نفس التاريخ 20 و 21 سبتمبر 2019م "تغريدات مباشرة" دون احتساب الرتويت" .. لافتاً إلى أنه شارك آلاف من الجزائر ، تركيا ، قطر، الكويت.. بقيادة الخلايا الإلكترونية للإخوان المفلسين" .

ونشر الأسمر جزء من العينة مكون من 54 ألف تغريدة منها 28 ألف "تغريدة مباشر"، خلال يومي 20 و 21 سبتمبر على ملف اكسل، مضمنة الروابط لكل تغريدة، برقمها الفريد، وتاريخ إنشاء الحساب اضافة إلى بقية المعلومات .

وأكد الأسمر أن حسابات تنظيم داعش أسهمت بما نسبته 20% من تغريدات هاشتاق ميدان التحرير في 21 سبتمبر، وساعدت في رفعه للترند، للعلم داعش تمتلك مئات الالاف من الحساب بتواريخ قديمة وغالبا تستخدم "إيفت IFTTT" وهي خدمة بريطانية تستخدم في التغريد ودائما ما يلوذ بها الارهابيين .