نائب يدعو عبد المهدي لمغادرة 'السياسة الإرضائية' واختبار جدية النواب برفض المحاصصة

دعا النائب عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي، الأحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للخروج من بودقة المحاصصة و"السياسة الإرضائية" بقضية مرشح وزارة التربية، معتبراً أن إحضار عبد المهدي مرشحاً وفق رؤيته للبرلمان سيمثل الاختبار الحقيقي لجدية النواب في دعم العملية السياسية ورفض المحاصصة.
وأضاف الدراجي، أن "وزارة التربية هي وزارة مهمة جداً وتتصدى لقطاع حيوي بالبلد، وجميع دول العالم تولي هذه الوزارة أهمية خاصة، بالتالي فينبغي إبعادها عن المحاصصة".
وشدد الدراجي على "ضرورة إحضار عبد المهدي لمن يراه مناسباً إلى البرلمان ورمي الكرة بملعب المجلس لتكون الفرصة الحقيقية لاختبار جدية النواب في دعم العملية السياسية ورفض المحاصصة".
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