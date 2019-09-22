نائب يدعو عبد المهدي لمغادرة 'السياسة الإرضائية' واختبار جدية النواب برفض المحاصصة

وقال الدراجي في حديث لـ الخليج 365، إن "على رئيس مجلس الوزراء الخروج من بودقة المحاصصة والتوافق والسياسة الإرضائية وأن يبعث بمرشح وزارة التربية إلى البرلمان ضمن اختياره ورؤيته فقط بعيداً عن إرضاء كتل سياسية".وأضاف الدراجي، أن "وزارة التربية هي وزارة مهمة جداً وتتصدى لقطاع حيوي بالبلد، وجميع دول العالم تولي هذه الوزارة أهمية خاصة، بالتالي فينبغي إبعادها عن المحاصصة".

وشدد الدراجي على "ضرورة إحضار عبد المهدي لمن يراه مناسباً إلى البرلمان ورمي الكرة بملعب المجلس لتكون الفرصة الحقيقية لاختبار جدية النواب في دعم العملية السياسية ورفض المحاصصة".