انطلاق عملية أمنية لتعقب 'داعش' بين صحراء الأنبار وصلاح الدين

وقال العبيدي، إن "قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوات الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش، باشرت بحملة أمنية لتعقب داعش في المناطق الصحراوية بين الأنبار وصلاح الدين".

وأضاف العبيدي في حديث لـ الخليج 365، أن الحملة الأمنية تأتي "على خلفية معلومات تفيد بوجود خلايا لداعش في المناطق المستهدفة".

