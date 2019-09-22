نائب يكشف عن تعرضه لمحاولة اغتيال وسط بغداد ويحذر من اقتتال

كشف النائب كاظم الصيادي، الاحد، عن تعرضه لمحاولة اغتيال وسط بغداد، فيما حذر من اقتتال في المنطقة.

وقال الصيادي في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة هددتني بالقتل خلال محاولتي وقوة عسكرية من المرور للكشف عن ارض تتعرض للتجريف قرب جامعة بغداد وسط العاصمة".

واضاف ان "الفوج الرئاسي منعنا من الدخول في بادئ الامر لكنة انسحب عند قدوم هذه المجموعة المسلحة"، محذرا من اقتتال قد يحدث في المنطقة".

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وتابع "تم الاتصال بقيادة العمليات لاخذ دورها لكنه لم يتم اتخاذ اي اجراء".

وكان الصيادي اتهم، الخميس (29 آب 2019)، رئيس الجمهورية برهم صالح بـ"التجاوز" على القانون، مشيراً إلى تجريف أرض في بستان قرب منزل صالح في منطقة الجادرية "بالتعاون مع بعض عناصر الفوج الرئاسي"، فيما اعتبر أن هذه ليست الأرض الأولى التي يتم تجريفها "تحت أنظار الفوج الرئاسي".