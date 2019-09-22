الأمن النيابية تستضيف قائدين أمنيين لمناقشة ملابسات تفجير مدخل كربلاء

وقال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن اللجنة استضافت، اليوم، قائد عمليات الفرات الاوسط وقائد شرطة بغداد لمناقشة ملابسات حادثة التفجير الأرهابي التي حدثت عند سيطرة مدخل مدينة كربلاء.

وانفجرت عبوة ناسفة داخل باص لنقل الركاب (كيا) مساء الجمعة، 20 ايلول 2019 عند مدخل مدينة كربلاء واسفر عن مقتل 12 شخصا واصابة 5 اخرين بجروح وحروق متفاوتة.

وتمكنت القوات الامنية من القاء القبض على احد منفذيب الهجوم في اقل من 24 ساعة، في حين أكد الحشد الشعبي أن "الارهابي" المعتقل المسؤول عن التفجير نفذ سابقا عمليتين "اجراميتين".