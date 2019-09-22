معسكر للحشد الشعبي يتعرض لضربة جوية مجهولة غرب الانبار

كشف مصدر مطلع، الاحد، عن تعرض معسكر للحشد الشعبي الى ضربة جوية مجهولة غرب الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "طائرة مجهولة نفذت ضربة جوية بمحيط معسكر المرصنات التابع لقاطع عمليات الانبار للحشد الشعبي".

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واضاف ان "الضربة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات ارادة نصر الخامسة التي كانت تتخذ من معسكر المرصنات مقرا للعمليات الجوالة"، مشيرا الى ان "الضربة لم تؤدي الى وقوع اية خسائر بشرية".

يذكر ان عددا من مقرات الحشد الشعبي تعرضت في وقت سابق الى قصف بطائرات مسيرة مجهولة، ادت الى الحاق اضرار مادية ووقوع خسائر بشرية، فيما تم فتح تحقيق في ملابسات هذه العمليات.