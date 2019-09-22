جنايات القادسية:السجن 15 عاما لمدانين بسرقة سيارة

قضت محكمة جنايات القادسية، الاحد، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق ثلاثة مدانين أقدموا على سرقة سيارة تعود لأحد المواطنين يعمل (سائق تاكسي) تحت تهديد السلاح.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات القادسية نظرت بقضية لثلاثة مدانين اعترفوا بأنهم طلبوا من احد المواطنين يعمل (سائق تاكسي) والذي كان متوقفا قرب مجسر ثورة العشرين في مدينة النجف الاشرف بايصالهم الى ناحية السنية التابعة لمحافظة الديوانية مقابل اجرة مقدارها ثلاثون الف دينار".

وأضاف أنه "اثناء الوصول بالقرب من ناحية السنية اقدم احد المدانين بوضع السكين على رقبته وامره بالتوقف فيما قام المدان الثاني باطفاء السيارة وانزاله وتقييده والاستيلاء على المبالغ المالية التي كانت بحوزته مع الهاتف النقال والمستمسكات الثبوتية لافراد عائلته".

Advertisements

وأشار إلى أن "الحكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بحق المدانين الثلاثة يأتي استنادا لأحكام المادة 441 من قانون العقوبات العراقي".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.