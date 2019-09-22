العراق يتوج بلقب دورة غرب آسيا للألعاب البارالمبية في الأردن

2019-09-22 | 10:36
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توج المنتخب الوطني العراقي، بلقب دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة الأردنية عمان.
وأضاف، أن "العراق ورياضييه عودونا على التواجد في منصات التتويج ومنهم الأبطال الذهبيين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حققوا لقب الدورة الثانية لألعاب غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان من 15- 22 أيلول الجاري ليكرروا تتويجهم بلقب الدورة الأولى التي جرت في الإمارات 2017".
وبين، أن "الإنجازات الكبيرة التي حققتها اللجنة البارالمبية العراقية ورياضيوها يحتم علينا إبداء الاهتمام بهم وتهيئة مستلزمات نجاحهم، مبارك للعراق هذا الانجاز الكبير ومبارك لأصحاب الأوسمة ومدربيهم والملاكات الطبية والإدارية واتحاداتهم المركزية".
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