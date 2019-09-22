الداخلية تعلن اعتقال الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي عقده داخل مقر الجريمة المنظمة وحضرته الخليج 365، إن "الجهات الأمنية قامت بنشاط مميز أسفر عن القبض على الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء".وفي سياق منفصل، أشار معن إلى أنه "تم القبض على عصابة خطف أطفال مكونة من خمسة أشخاص بينهم امرأة في بابل".

من جهة أخرى، أضاف معن أنه تم "القبض على متهم صاحب مركز تجميل غير مجاز ضمن منطقة المنصور، وصاحب مركز مساج غير مجاز في منطقة الوزيرية، وتم غلق مركز مساج ضمن منطقة زيونة والقبض على صاحبه".

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الأول الجمعة (20 أيلول 2019)، داخل عجلة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة خمسة اخرين بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.