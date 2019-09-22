محادثات بين وزير المالية وأحد المصارف الصينية لتمويل المشروعات في العراق

اعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، عن اجراء وزيرها محادثات مع احد المصارف الصينية لتمويل المشروعات في العراق.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان وزير المالية فؤاد حسين التقى، اليوم، رئيس مجلس إدارة سيتك بانكً السيد جانك زمنك"، مبينة ان "اللقاء تم بحضور وزيري النقل والكهرباء ومحافظي بغداد والبصرة وكربلاء و واسط وديالى والأنبار وميسان ومحافظي أربيل والسليمانية ودهوك وواسط وذي قار".
واضافت، أنه "تم استعراض الإجراءات التي سيقوم بها الجانبين من اجل استكمال التهيئة المصرفية للخطوة الثانية مابعد فتح الحسابات من اجل البدء بتمويل المشاريع والتي ستركز على مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية وشبكات السكك الداخلية والخارجية".
ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي،الخميس( 22 ايلول 2019) على رئس وفد حكومي كبير إلى مدينة خيفي في جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في المؤتمر العالمي للتصنيع.
واضافت، أنه "تم استعراض الإجراءات التي سيقوم بها الجانبين من اجل استكمال التهيئة المصرفية للخطوة الثانية مابعد فتح الحسابات من اجل البدء بتمويل المشاريع والتي ستركز على مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية وشبكات السكك الداخلية والخارجية".
ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي،الخميس( 22 ايلول 2019) على رئس وفد حكومي كبير إلى مدينة خيفي في جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في المؤتمر العالمي للتصنيع.
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