يقظة مصر وانهيار حزب أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: 30 استقالة بأسبوع.. حزب أردوغان ينهار بعد داود أوغلو، وحروب الجيل الرابع والحسابات الحمراء.. يقظة مصر تفشل فتنة الإخوان، والجزيرة تقر بانتشار مواد مفبركة لمظاهرات "وهمية" بمصر، ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.. أولوية حمدوك بالأمم المتحدة، وإيران بأسبوع.. ارتباك من مصادرة كندا أصولا لطهران، وفي اليوم الوطني الـ89.. السعودية والإمارات شراكة استراتيجية تتوسع، وأوكرانيا تنفي تعرض رئيسها لضغوط من ترامب.

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كما تقرأون: إيران تسعى للسيطرة على محليات العراق بتحالفات انتخابية جديدة، وقضاء هولندا ينظر دعوى ضد مرشح لتشكيل حكومة إسرائيل، ورئيس كولومبيا يطالب بعقوبات على مادورو لدعمه المتمردين، وبحفاوة رسمية وشعبية.. الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها باليوم الوطني، و43 حزبا ترد على ادعاءات ضد الدولة المصرية: تخدم أجندة الإخوان، وقيود على السكك الحديدية بهونج كونج تحسبا لاحتجاجات مرتقبة، وحمدوك يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم، واليوم الوطني 89.. همم السعوديات تعلو وإنجازاتهن في القمة.

أما في الاقتصاد، فتطالعون: 114.1 مليار متر مكعب إنتاج الصين من الغاز الطبيعي خلال 8 أشهر، وبريطانيا.."توماس كوك" تحاول الإفلات من إعصار الإفلاس، و622 مليار دولار قيمة سندات أصدرتها الصين خلال شهر، وأرامكو تكلف "يو بي إس" و"دويتشه" بإدارة الطرح في البورصة، والمنصوري: الإمارات والسعودية أكبر اقتصادين عربيين و750 مليار دولار صادراتهما، والصين تحقق نموا قياسيا في صناعة الأسمنت، و%18.2 انخفاضا في صادرات "هواتف" كوريا الجنوبية.



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