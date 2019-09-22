ولي عهد أبوظبي: ننطلق والسعودية من حتمية الوقوف معا لحماية أمن المنطقة

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العين الإخباريةالأحد 2019/9/22 12:08 م بتوقيت أبوظبي
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن العلاقات بين السعودية والإمارات تنطلق من حتمية الوقوف معا في صف واحد لحماية أمن واستقرار المنطقة.
وأشار ولي عهد أبوظبي إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين متجذرة والشراكة الاستراتيجية عميقة والرؤية حول التحديات الحالية والمستقبلية موحدة.
وفي تغريدتين عبر حسابه الرسمي على تويتر، الأحد، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني الـ89.
وقال: "يومكم هو يومنا.. وفرحكم فرحنا، وإنجازاتكم فخر لنا.. يجمعنا رباط وثيق لا تنفك عراه من الأخوة والمحبة والمصير المشترك.. حفظ الله المملكة وأدام عزها ومنعتها".
وأضاف: "علاقاتنا التاريخية متجذرة وشراكتنا الاستراتيجية عميقة ورؤيتنا موحدة حول التحديات الحالية والمستقبلية.. ننطلق من حتمية الوقوف معا في صف واحد لحماية أمن واستقرار المنطقة ومواجهة المخاطر والتهديدات التي تحيط بها.. عازمون على تعزيز تضامننا وتكاملنا لخير بلدينا والمنطقة".
وتحت شعار "همة حتى القمة"، تحتفل السعودية هذا العام بيومها الوطني الـ89 الذي يوافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية عام 1351هـ/1932م.
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