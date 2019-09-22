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باكستان تؤكد تضامنها مع السعودية

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الان تتابع باكستان تؤكد تضامنها مع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسلام اباد -الخليج 365:

أعربت باكستان عن “تضامنها” مع المملكة العربية السعودية، بحسب ما صرح به وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي.

ونقلت صحيفة “دون” الباكستانية اليوم الاحد، عن قريشي قوله للصحفيين، إن رئيس الوزراء عمران خان، أجرى مناقشات مفصلة مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير بشأن الوضع الدقيق الحالي في الشرق الأوسط.

واختتم خان أمس السبت زيارة للسعودية استمرت يومين، ثم توجه إلى نيويورك لحضور الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال قريشي: “أكدنا للسعوديين تضامننا، وأيضا ضرورة توخي الحذر…دعوناهم إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات.

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