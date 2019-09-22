قيادة الإمارات تهنئ العاهل السعودي بمناسبة اليوم الوطني

الأحد 22 سبتمبر 2019

اليوم الوطني

كتب الخليج 365 - وكالات

هنأت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89 .



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وذكرت وكالة وام الإماراتية، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بعث برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وتحتفل السعودية هذا العام بيومها الوطني الـ89 الذي يوافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية عام 1351هـ/1932م.