اتهام حكومي يمني للميليشيات الحوثية بافتعال أزمة الوقود في مناطقهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتهمت الحكومة اليمنية اليوم، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها بعد أن أجبرت تجار الوقود على مخالفة القرارات الحكومية الخاصة بتنظيم تجارة المشتقات النفطية.

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وقالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية، "إن توقف السفن المحملة بالوقود قبال ميناء الحديدة ناتج عن إجبار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية، وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات".

وأكدت اللجنة أن جزءا من أولئك التجار التزموا بالقرارات والضوابط نفسها في الموانئ المحررة، وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.

وأوضح البيان أن هدف ميليشيات الحوثي من وراء افتعالها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية.