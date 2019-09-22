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نقل كتيبتين من مرتزقة السودان في اليمن إلى ارتيريا

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قالت “مصادر يمنية” إنه تم نقل قوات سودانية كانت متمركزة في جبهات الساحل الغربي في اليمن، إلى عصب الإريترية.

ونقلت قناة الميادين اللبنانية عن مصادر موثوقة، أن تم نقل كتيبتين من القوات السودانية في الساحل الغربي اليمني إلى قاعدة عصب في أريتريا، وأضافت أن جنود الكتيبتين السودانيتين نقلوا بالطائرات تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

ويشارك آلاف الجنود السودانيين كمرتزقة تحت قيادة للقتال في اليمن، وسط دعوات سودانية تطالب بإعادة الجنود الذين قتل منهم المئات خلال سنوات الحرب.

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