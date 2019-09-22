النشرة: تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية فوق النبطية والبلدات المحيطة بها

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بـ"تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية نوع "MK" من دون طيار فوق مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، وصولًا إلى منطقة ​إقليم التفاح​، صعودًا نحو ​مرجعيون​ و​بنت جبيل​".

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