طعمة: إنصاف عكار هو مدخل حقيقي للاصلاح

رأى النائب السابق ​نضال طعمة​ "أن موضوع إنماء عكار يجب أن يوضع بجدية على طاولة البحث في البلد، ويجب أن تحدد ​الكتل النيابية​ موقفها بوضوح من الموضوع". ولفت في تصريح إلى انه "قد يقول قائل أن الزمن زمن تقشف وخفض نفقات، فنقول أن عكار انتظرت وطال انتظارها، ولا ندري إذا كان تخفيض أي نفقات فيها، أو الإمعان في حرمانها، يمكن أن يكون مقبولا، لجهة كرامة الإنسان في هذه المنطقة المنسية"، آملا "أن تعتق عكار من دائرة تسجيل المواقف السياسية ونجدد مطالبتنا لكل مسؤول في ​الدولة​ بضرورة إنصاف عكار في مختلف المجالات".

وشدد طعمة على "أن إنصاف عكار هو مدخل حقيقي للاصلاح، فالإصلاح لا يمكن إلا أن يقوم على ​العدل​، ولا ظلم يمكنه أن يكون في أي حال من الحالات رافعة لأي إصلاح مزعوم. وفي هذا الإطار نسأل عن الآليات العملية التي سنعتمدها في ​لبنان​ ل​محاربة الفساد​، وضبط الهدر، والحد من المحسوبيات ومن استغلال ​المال​ العام".