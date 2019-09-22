موسى استنكر توقيف الاعلامي محمد صالح وحجز حريته

استنكر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النيابية النائب ​ميشال موسى​ اعتقال الاعلامي ​محمد صالح​، وقال: "باستغراب كبير تلقينا خبر توقيف الاعلامي محمد صالح الذي خصص كل وقته لعمله والتعاطي بنقل الخبر بموضوعية وبحيادية الصحافي المحترف رغم كل الظروف التي مر بها ​لبنان​. اننا نستنكر توقيفه وحجز حريته نتيجة التباسات غير حقيقة ونحض على تكثيف الجهود من أجل اطلاق سراحه وعودته الى أهله ومحبيه ومتابعة رسالته الاعلامية".

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