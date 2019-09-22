شخص بحالة سكر شديد بحوزته مسدسا اعتدى على منزل مواطن بالبحصاص وضرب ابنه القاصر

أقدم أحد الأشخاص من سكان منطقة حيلان وهو في حالة سُكر شديد، على الاعتداء على منزل "ع. ح" في منطقة ​البحصاص​، حيث عمِل على تكسير بعض من محتويات منزله وضرب ابنه القاصر "ش. ح" وهو يحمل سكينًا في يده. وكان في حوزته مسدسًا أيضًا، وقد لاذ بالفرار.

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