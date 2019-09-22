النشرة:قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق العسكري بمحاذاة ​السياج الحدودي​ التقني ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل مرورا بالشطر الشمالي اللبناني من ​بلدة الغجر​ و​العباسية​ وكان عناصر الدورية يتوقفون بين مسافة وأخرى لتفقد السياج وأجهزة المراقبة المثبتة عليه، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة من ​الجيش​ و​قوات اليونيفيل​ في محاور ​عين عرب​ سهل ​الماري​ والمجيدية لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ.

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