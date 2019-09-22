السيد عن الحدود اللبنانية السورية: يستحيل ضبط أي حدود بين بلدين إلا بتنسيق أمني مباشر

ركّز النائب ​جميل السيد​، على أنّ "عصابات لبنانيّة تستغل ​الوضع الأمني​ على حدود ​البقاع​ وتتّخذ بعض القرى السورية المهجَّرة ملجأً لها، و​الأمن السوري​ داهمها واشتبك معها".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "يستحيل ضبط أيّ حدود بين بلدين إلّا بتنسيق أمني مباشر، وبعض ​14 آذار​ عندنا يطالبون بمنع التهريب والعصابات من جهة ويرفضون التنسيق الأمني من جهة أخرى. كيف؟".