السيد عن الحدود اللبنانية السورية: يستحيل ضبط أي حدود بين بلدين إلا بتنسيق أمني مباشر

ركّز النائب جميل السيد، على أنّ "عصابات لبنانيّة تستغل الوضع الأمني على حدود البقاع وتتّخذ بعض القرى السورية المهجَّرة ملجأً لها، والأمن السوري داهمها واشتبك معها".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "يستحيل ضبط أيّ حدود بين بلدين إلّا بتنسيق أمني مباشر، وبعض 14 آذار عندنا يطالبون بمنع التهريب والعصابات من جهة ويرفضون التنسيق الأمني من جهة أخرى. كيف؟".
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