الأباتي نعمة للمؤمنين: اتركوا هواتفكم ساعة في اليوم والجأوا للصلاة

لفت رئيس ​دير مار مارون​ عنّايا الأباتي طنّوس نعمة في عظة ألقاها في القداس الإلهي في الذكرى الشهرية لشفاء السيدة نهاد الشامي إلى انه "نحن اليوم نحتفل ككل مرة بهذه الذكرى التي ترمز لشفاء معين أراد منه الرب أن يكون علامة لنا ويذكرنا بأن نكون حذيرين وأن لا يتم تضليلنا".

واشار إلى ان "فكرا جديدا يأتينا كل يوم ونرى الناس تمشي وراءه، وهنا يقول لنا يسوع احذروا لا تضلّوا فالحضارة والكون يتخذان طريقا خاطئا والقيم لم تعد موجودة". وقال: ​العالم​ سيأتيكم بأفكار جديدة ويسوع سيدلنا على الطريق الصحيح، ونحن مدعوون إلى عدم السير وراء الافكار الشيطانية التي تؤثر على المجتمع، وأنا أعتبر انه سيأتي ما هو أبشع وألعن ولا طريقة لنا بالخلاص إلى من خلال ​الصلاة​".

ودعا الاباتي نعمة المؤمنين إلى ترك هواتفهم ساعة في اليوم واللجوء إلى الصلاة، لأن المسبحة هي أداة للخلاص، وقال: "نحن بحاجة إلى من يساعدنا في هذه الظروزف الصعبة ولا أحد سيساعدنا سوى ربنا".