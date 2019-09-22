جريح جراء حادث سير على طريق عام الناقورة

نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ جريحا إلى ​مستشفى​ اللبناني الإيطالي اصيب جراء تعرضه ل​حادث سير​ وقع بين ​سيارة​ و ​دراجة نارية​ على طريق عام ​الناقورة​ - صور.

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