القوات الإسرائيلية اعتقلت 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، أنّ "​القوات الإسرائيلية​ اقتحمت بلدة حزما شرق ​القدس​ وبلدتي بيت كاحل وبيت أولا غرب ​الخليل​ وحي ​رأس العين​ في ​نابلس​، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتّشتها واعتقلت ثمانية منهم". ولفتت إلى أنّ "القوات الإسرائيلية تصعّد اعتداءاتها على الفلسطينيين في بلداتهم وقراهم بشكل يومي، من خلال الاقتحامات المتواصلة والاعتقالات، بهدف التضييق عليهم وتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها".

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