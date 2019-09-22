القراصنة أطلقوا سراح البحارة الروس المحتجزين بالقرب من شواطئ الكاميرون

أكّد مصدر في شركة "ماركونسولت شيفاهارت" المشغّلة لسفينة النقل "مارمالايتا"، لوكالة "سبوتنيك"، أنّ "​القراصنة​ أطلقوا سراح البحارة الروس المختطفين بالقرب من ساحل ​الكاميرون​"، موضحًا أنّ "البحارة تمّ نقلهم إلى ​ألمانيا​".

ولفت إلى أنّه "ليس معروفًا بعد متى سيعود الروس إلى بلادهم"، مفترضًا أنّ "يحدث ذلك الأسبوع المقبل".

وكانت ​وزارة الخارجية الروسية​ قد أعلنت يوم 16 آب الماضي في بيان، أنّ "سفينة دانماركية تابعة لشركة "ولترابالك"، وهي سفينة الشحن "مارمالايتا"، وكانت تبحر تحت علم "أنتيغوا و بربودا"، تعرّضت إلى هجوم من قبل مجهولين بالقرب من ميناء دوالا في الكاميرون".