القراصنة أطلقوا سراح البحارة الروس المحتجزين بالقرب من شواطئ الكاميرون

أكّد مصدر في شركة "ماركونسولت شيفاهارت" المشغّلة لسفينة النقل "مارمالايتا"، لوكالة "سبوتنيك"، أنّ "القراصنة أطلقوا سراح البحارة الروس المختطفين بالقرب من ساحل الكاميرون"، موضحًا أنّ "البحارة تمّ نقلهم إلى ألمانيا".
ولفت إلى أنّه "ليس معروفًا بعد متى سيعود الروس إلى بلادهم"، مفترضًا أنّ "يحدث ذلك الأسبوع المقبل".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت يوم 16 آب الماضي في بيان، أنّ "سفينة دانماركية تابعة لشركة "ولترابالك"، وهي سفينة الشحن "مارمالايتا"، وكانت تبحر تحت علم "أنتيغوا و بربودا"، تعرّضت إلى هجوم من قبل مجهولين بالقرب من ميناء دوالا في الكاميرون".
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