شويغو: روسيا طوّرت 300 نوع من الأسلحة المختلفة بعد استخدامها في سوريا

كشف وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​، أنّ "​الصواريخ​ المجنّحة من نوع "كاليبر" خضعت للتحديث بعد استعمالها في ​سوريا​، ممّا ساعد في تقليص زمن تحميل إشارة الإطلاق".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "استنادًا إلى نتائج العمليّات القتاليّة في سوريا، كان لدينا بطبيعة الحال استخلاص معلومات كبير، فقد تمّ تعديل وتحديث حوالي 300 نوع من الأسلحة مع مراعاة التجربة السوريّة، و12 نموذجًا واعدًا تمت إزالتها من الإنتاج والتسلّح".

يُشار في هذا الشأن إلى أنّ ​وزارة الدفاع الروسية​ كانت قد أعلنت في شهر آب لماضي، أنّ خلال العمليّة في سوريا تمّ اختبار 231 عيّنة من الأسلحة الحديثة والمحدّثة، الّتي أظهرت كفاءة عالية.

الجدير بالذكر أنّ ​روسيا​ تقوم منذ يوم 30 أيلول 2015، وبطلب من الرئيس السوري ​بشار الأسد​، بتوجيه ضرباتٍ جويّة ضدّ مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي و"​جبهة النصرة​" المحظورَين في روسيا.