أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأميركية، أنّ "الإعصار "لورينا" تحوّل إلى عاصفة مدارية، لدى اقترابه من شمال غرب المكسيك".
وذكر في تقرير، أنّ "الإعصار أثار رياحًا بلغت سرعتها القصوى 80 كيلومترًا لدى اقترابه من الشمال"، موضحًا أنّ "العاصفة تعبر حاليًّا شبه جزيرة باها كاليفورنيا، ومن المتوقّع أن تصل البر الرئيسي للمكسيك، حيث من المرجّح أن تضعف شدّتها". وبيّن أنّ "من المتوقّع أن تؤدّي العاصفة إلى هطول أمطار يتراوح ارتفاعها بين سبعة سنتيمترات و15 سنتيمترًا على ولاية سونورا الغربية في مطلع الأسبوع، ممّا يثير خطر حدوث سيول مفاجئة".
كانت هذه تفاصيل خبر إعصار "لورينا" تحول إلى عاصفة مدارية لدى اقترابه من شمال غرب المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.