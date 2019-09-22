إعصار "لورينا" تحول إلى عاصفة مدارية لدى اقترابه من شمال غرب المكسيك

أعلن المركز الوطني للأعاصير في ​الولايات المتحدة الأميركية​، أنّ "ال​إعصار​ "لورينا" تحوّل إلى عاصفة مدارية، لدى اقترابه من شمال غرب ​المكسيك​".

وذكر في تقرير، أنّ "الإعصار أثار رياحًا بلغت سرعتها القصوى 80 كيلومترًا لدى اقترابه من الشمال"، موضحًا أنّ "العاصفة تعبر حاليًّا شبه جزيرة باها كاليفورنيا، ومن المتوقّع أن تصل البر الرئيسي للمكسيك، حيث من المرجّح أن تضعف شدّتها". وبيّن أنّ "من المتوقّع أن تؤدّي العاصفة إلى هطول ​أمطار​ يتراوح ارتفاعها بين سبعة سنتيمترات و15 سنتيمترًا على ولاية سونورا الغربية في مطلع الأسبوع، ممّا يثير خطر حدوث سيول مفاجئة".