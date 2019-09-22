نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قوله ان "​بريطانيا​ تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "​أرامكو​" ​السعودية​ قبل تحميل أحد المسؤولية".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية بريطانيا:ندرس بجدية المعلومات عن هجوم أرامكوقبل تحديد المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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