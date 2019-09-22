احتجاجات ذوي السترات الصفراء تعود مرة أخرى واعتقال العشرات في باريس

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في حي الشانزلزيه

اعتقلت الشرطة الفرنسية عشرات المتظاهرين في باريس أثناء احتجاجات ذوي السترات الصفراء في شوارع العاصمة الفرنسية.

وقد تجمع مئات المحتجين في نقاط مختلفة من باريس، واعتقلت الشرطة 39 شخصا.

وأعدت الشرطة عملية أمنية كبرى وسط مخاوف من حدوث مصادمات بين المحتجين ومسيرة احتجاج لنشطاء البيئة.

ولم يرتد معظم المحتجين الستر الصفراء المعروفة لتجنب لفت الانتباه.

واستخدمت الشرطة التي اتهمت سابقا باستخدام العنف قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وكانت حركة السترات الصفراء قد انطلقت في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي احتجاجا على رفع اسعار الوقود، ثم تطورت إلى أعمال احتجاج أسبوعية استمرت حتى الربيع.

ويتهم المحتجون الرئيس إيمانويل ماكرون بالانفصام عن هموم الشعب.

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وعلى إثر الاحتجاجات أدخل ماكرون إصلاحات على القوانين من ضمنها تخفيضات ضريبية وحكومة أقل مركزية.

وقال أحد المحتجين لصحيفة لوموند إنهم يتابعون الاحتجاجات بسبب الظلم لكنهم قلقون بسبب الانطباعات السيئة عن السترات الصفراء.

وأضاف قائلا "أنا لست بلطجيا".

وجاءت احتجاجات السبت تضامنا مع فعاليات "يوم التراث" في فرنسا، حيث تفتح بعض المواقع أبوابها للجمهور.

وصرح ماكرون الجمعة قائلا إنه جيد أن يعبر الناس عن أنفسهم وطالب بأن تسير الاحتجاجات بشكل هادئ. © AFP محتجون يقيمون المتاريس في شوارع باريس السبت

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