إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان.. ويقطع التيار الكهربائي

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ويتّجه الإعصار تاباه مصحوبا برياح عاتية تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة، شمالا ويتوقّع أن يواصل تقدّمه عبر البحر الذي يفصل بين كوريا الجنوبية وغرب اليابان.
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في اليابان تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وحصول فيضانات ومد بحري كبير، فيما أصدرت سلطات أوكيناوا أوامر إخلاء شملت نحو 334 ألف شخص.
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وأعلن مسؤولون إصابة 18 شخصا على الأقل، فيما أعلنت شركة الكهرباء في أوكيناوا مساء أن التيار عاد إلى نحو 7800 منزل بينما لا يزال مقطوعا عن نحو 9200 منزل. وكانت أعلنت في وقت سابق أن الانقطاع يطاول 17 ألف منزل.
ويأتي تاباه في أعقاب الإعصار فاكساي الذي ضرب طوكيو في وقت سابق من سبتمبر الحالي مصحوبا برياح عنيفة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي واضطراب حركة الملاحة الجوية وعرقلة الاستعدادات لنهائيات كأس العام بالركبي.
وتسبب فاكساي بانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسبوع عن عشرات الآلاف من سكان ضواحي طوكيو.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.