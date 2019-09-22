شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يكشف أكاذيب إعلام الإخوان وتزييف الحقائق فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تقرير جديد بالفيديو، كشفت مؤسسة "ماعت" عن فبركة جماعة الإخوان الإرهابية، وإعلامها الذى يبث من الخارج، للأحداث في مصر، من خلال تزييف الحقائق عبر صور وفيديوهات غير حقيقية، والتى تهدف لبث الشائعات والفتن فى المجتمع المصرى.

التقرير رصد، عمليات الفبركة التى تقوم بها الإخوان، ولجانها الإلكترونية، لنشر الأكاذيب من خلال الصور غير الحقيقية، وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى التكليفات التى وصلت من الإخوان الإرهابية فى عمليات الترويج للأكاذيب والخدع من أجل إثارة الأوضاع فى الشارع المصرى.