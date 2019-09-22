شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل"خطة البرلمان": الشعب واعى ومش عايز يرجع لطوابير البوتاجاز والبنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الشعب المصرى كشف للعالم كله، ولأعداء الوطن على وجه الخصوص، أنه على قدر كبير من الوعى بالمخاطر والمؤامرات التى تُحاك ضد الدولة المصرية من بعض قوى الشر والظلام التى تريد العودة بالدولة المصرية إلى الخلف.

وأضاف عمر: "الشعب واعى أوى للى بيحصل وعارف خيوط المؤامرة وكشفها من بدرى، والدليل عدم الاستجابة لدعوات التخريب والفوضى اللى أطلقها أعضاء الجماعة الإرهابية الهاربين خارج مصر، الشعب مش عايز يرجع لطوابير العيش والبنزين والبوتاجاز، الشعب خلاص فهم اللعبة اللى اتلعبت عليه فى يناير ومش هيسمح بتكرارها".

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية تعمدت فبركة عدد من الفيديوهات وبثها لإظهار وضع مغاير للحقيقة وبث الشائعات عن مصر فى إطار الحرب التى يخوضها التنظيم ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، مشيرا إلى أن هذا السيناريو مشابه لما حدث فى يناير 2011 إلا أن الشعب المصرى استوعب الدرس ولم ينساق وراء تلك الدعوات الهدامة.

وتقوم الكتائب المروجة للأكاذيب، بتوفير مواد مفبركة أملا فى أى استجابات خاصة أنها تستخدم هذه المواد ضمن الدائرة المغلقة لتشغيل قنوات الكذب والتحريض بدول داعمة لها من خارج مصر لتصوير الحالة على أن هناك تعاطف معها أو استجابة بعد هروب قادتها إلى خارج مصر للنجاة من الزحف الشعبى ضدها، كى تمارس انتهازيتها فى تشغيل خلايا شبابية قررت التضحية بها لتبقى القيادات.