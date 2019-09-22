شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرلمان بروسيا يلتقى ممثل بوتين بالشرق الأوسط لبحث العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الوفد البرلمانى المصرى المتواجد فى العاصمة الروسية موسكو، برئاسة النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسى، والممثل الخاص للرئيس الروسى فى الشرق الأوسط وأفريقيا السفير ميخائيل بجدانوف فى مقر وزارة الخارجية الروسية، بحضور السفير المصرى بموسكو إيهاب نصر.

تناول اللقاء تدعيم العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، بما فيها التواصل على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، وتناول الجانبان تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، وتم التركيز بشكل خاص على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأوجه بين القاهرة وموسكو من أجل حل النزاعات العسكرية والسياسية القائمة فى هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأكد الجانبان على ثقتهم فى النتائج الإيجابية التى سوف تسفر عنها قمة روسيا - أفريقيا فى أكتوبر من هذا العام فى سوتشى، فى ظل الرئاسة المشتركة لهذه القمة للرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين .

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يذكر أن الوفد المرافق للنائب كريم درويش، يضم عدداً من النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية وهم : طارق الخولي أمين سر اللجنة ، عبدالله مبروك ، سوزى رفله ، ماريان عازر ، هشام سليم .

ومن المقرر أن يغادر الوفد البرلماني المصرى العاصمة الروسية موسكو، ظهر اليوم، عائدا إلى القاهرة، بعد زيارة ناجحة، وقد أعرب كافة أعضاء الوفد على أن الحفاوة التى أبداها الجانب الروسى، ما هى إلا انعكاس لمكانة مصر الدولية، وتقدير لجهود الرئيس السيسى على المستوى الدولى.