أحدهما أساسي.. معلومات عن كتابي Connect و Connect plus بالنظام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، كتابًا دوريًا على المديريات التعليمية، بشأن كتابي Connect، و Connect plus، المقرران على تلاميذ الصفوف الأولى المطبق عليهم نظام التعليم الجديد"تعليم 2.0": رياض الاطفال بمستوييها والصفين الأول والثاني الابتدائي.

وأوضحت الوزارة أن كتاب Connect هو كتاب اللغة الانجليزية المقرر على جميع طلاب الصفوف الأولى من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي بجميع المدارس التي تشرف عليها الوزارة "الرسمية، الرسمية للغات، الخاصة عربي ولغات".

أما كتاب Connect plus فهو بمثابة كتاب المستوى الرفيع في مادة اللغة الانجليزية، ويطبق في: المدارس الرسمية للغات، والمدارس الخاصة عربي ولغات.

ويخصص لكتاب Connect تقريبا 4 حصص أسبوعية وهو مادة أساسية تضاف درجاتها للمجموع، أما كتاب Connect plus، فيخصص له حصتين أسبوعيًا، وهو مادة نجاح ورسوب ولكن درجاته لا تضاف للمجموع.

ويوزع كتاب Connect plus، عن طريق شركة "لونجمان" مباشرة، على أن يسدد الطالب 75 جنيهًا لكل كتاب على حدة من كتابي الطالب والأنشطة بكل فصل دراسي.

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أما بالنسبة لدليل المعلم، يصل سعر كل كتاب 100 جنيه بكل فصل دراسي، يسددها معلمي رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي.

ويحدد توجيه اللغة الانجليزية بكل مديرية تعليمية، الوحدات المراد تدريسها بمنهج Connect plus، وفقًا لمستوى الطلاب واحتياجاتهم ومدى استيعابهم للمادة المقدمة.

وكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أن كتاب Connect plus، مهم للغاية بالنسبة لطلاب مدارس اللغات، الذين يدرسون الباقة متعددة التخصصات باللغة الانجليزية؛ نظرًا لتضمنها مستوى متقدم من اللغة يرقى لأن يكون لغة الطالب الأولى، ويتكامل كتاب Connect plus، مع محاور منهج الباقة بما يضمن مستوى أفضل للطلاب.

وبالنسبة للمدارس الفرنسية والألمانية، التي تدرس منهج مستوى رفيع بهاتين اللغتين، قال المصدر إن هذه المدارس تستمر في استخدام الكتاب الخاص بها، لحين تأليف وزارة التربية والتعليم كتبًا للمستوى الرفيع بتلك اللغات، تتوافق مع محاور مناهج نظام التعليم الجديد "تعليم 2.0".

وانطلق العام الدراسي الجديد 2019-2020، اليوم الأحد بجميع محافظات الجمهورية، حيث انتظم نحو 23 مليون طالب بجميع الصفوف الدراسية بأكثر من 50 ألف مدرسة.​