بالصور.. انتظام الدراسة في 1300 مدرسة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران :

استقبلت مدارس أسوان، اليوم الأحد، الطلاب بجميع المراحل التعليمية بـ1300 مدرسة على مستوى المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، انتظام الدراسة اليوم فى جميع المدارس، والتي بدأت أمس السبت بشكل جزئي في 84 مدرسة فقط، وهي المدارس التي تعمل بنظام الفترتين

وأضاف الفيومى، أن جميع المدارس مؤمنة بشكل تام طبقاً لبرتوكول التعاون الموقع ما بين وزارتي التربية والتعليم، والداخلية للتأمين الشرطي خارج المدارس، عن طريق الدوريات المتحركة والثابتة.